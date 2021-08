Law & Order: SVU, l'infortunio di Mariska Hargitay farà parte della nuova stagione

La premiere della nuova stagione di Law & Order: Unità Vittime Speciali si avvicina: il ventitreesimo ciclo di episodi del celebre show dovrebbe prendere il via il prossimo settembre, ma in queste ore c'è preoccupazione da parte dei fan circa il possibile forfait di una delle sue protagoniste più amate.

Stiamo parlando di Mariska Hargitay: la star di Law & Order ha recentemente subito un brutto infortunio, per cui negli ultimi giorni sono stati inevitabilmente sollevati dei dubbi sulla possibilità che la nostra potesse tornare nei panni del Capitano Benson in tempo per il primo episodio di questa nuova stagione.

Dubbi che, fortunatamente, sono stati fugati proprio in queste ore: pare, infatti, che l'infortunio di Hargitay sia stato inserito come parte integrante della trama del primo episodio di questa ventitreesima stagione, consentendo di fatto all'attrice di prender comunque parte alla premiere pur con tutte le limitazioni di sorta.

"Quella sensazione che provi quando vai dal medico, ti fai una risonanza magnetica e scopri di avere un ginocchio rotto, una frattura all'anca e un danno ai legamenti. È sempre una buona idea andare dal medico. Immediatamente. [...] Grazie per tutto l'affetto amici, giusto perché lo sappiate, questo non è accaduto mentre ero al lavoro!" sono state le parole con cui Hargitay ha annunciato l'incidente qualche tempo fa.

Tutto è bene quel che finisce bene, dunque: la speranza è ovviamente che Hargitay possa recuperare al più presto! Mickey Rourke, intanto, ha avuto parole d'elogio per Law & Order: Unità Vittime Speciali.