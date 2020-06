Law & Order: SVU, la nuova stagione tratterà George Floyd e la violenza della polizia

Warren Leight, showrunner di Law & Order: Unità vittime speciali e creatore dello spin-off Law & Order: Hate Crimes, è stato ospite alla scorsa puntata del podcast dell'Hollywood Reporter per parlare delleproteste scatenate dalla morte di George Floyd e del comportamento della polizia americana.

Durante la chiacchierata, Leight ha promesso che la nuova stagione della serie rifletterà quanto sta accadendo nel paese: "Questo show ha sempre vissuto nel momento. La questione deve venire fuori, e lo farà. Troveremo il modo di raccontare la storia, e probabilmente i nostri poliziotti proveranno a fare la cosa giusta, ma per loro sarà molto più difficile e capiranno il perché."

Lo showrunner ha rivelato di aver già iniziato a modificare alcune storyline per crearne di nuove, in modo che quest'ultime riflettano la situazione attuale. In particolare, lui e gli altri sceneggiatori stanno considerando quanto i giudici saranno pronti a credere alle forze dell'ordine sulla scia di queste proteste, e come ciò influenzare il lavoro dei membri della SVU.

Per quanto riguarda Law & Order: Hate Grimes, Leight ha spiegato il motivo per cui lo spin-off è destinato al servizio streaming Peacock e non ai canali di NBC: "Il vocabolario che le persone adottano quando commettono crimini d'odio non è accettabile per un network televisivo, e questa è un'interessante considerazione."

Per altre notizie: è stato recentemente annunciato che Christopher Meloni tornerà nei panni del detective Elliot Stabler in una nuova serie TV di Dick Wolf, il creatore di Law & Order.