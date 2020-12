Law & Order: SVU, rivelati nuovi dettagli del ritorno di Rafael Barba

Dopo aver scoperto qualche dettaglio in più riguardo la trama dei prossimi episodi di Law & Order: SVU, vi segnaliamo le ultime novità sull'atteso ritorno del personaggio interpretato dall'attore Raul Esparza.

L'annuncio del suo ritorno era stato condiviso dalle pagine social di Law & Order nel corso dei primi giorni di dicembre, facendo subito discutere i numerosi appassionati dello show. Introdotto per la prima volta nella quattordicesima stagione, il personaggio ha partecipato agli episodi fino alla diciannovesima, in cui decise di rinunciare alla sua posizione. Inoltre scopriamo che Rafael Barba sarà presente nella quarta puntata dello show, intitolata "Sightless in a Savage Land", di cui è stata condivisa la sinossi ufficiale: "La squadra passa il giorno di Capodanno a cercare una persona scomparsa, mentre Carisi affronta il consigliere Rafael Barba in una emozionante lotta in tribunale ". Oltre a Raul Esparza nella puntata saranno presenti Bhavesh Patel, Brett Parks e Vanessa Carrasco.

Per rivedere in azione Rafael Barba, i numerosi appassionati di Law & Order: SVU dovranno aspettare il prossimo giovedì 7 gennaio, mentre ancora non conosciamo la data di uscita in Italia. Nel corso delle numerose stagioni dello show i fan hanno visto diverse guest star, tra cui Whoopi Goldberg che ha partecipato a Law & Order: SVU.