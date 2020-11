Law & Order: SVU, Wentworth Miller tornerà come ADA Isaiah Holmes

Dopo il definitivo addio a Prison Break, Wentworth Miller riprenderà il suo ruolo di Isaiah Holmes in Law & Order: Special Victims Unit della NBC. L'attore che apparirà in uno dei prossimi episodi, avrà un incarico totalmente nuovo.

Holmes verrà infatti promosso alla guida dell'unità per i diritti civili del procuratore distrettuale di Brooklyn. Carisi chiederà l'assistenza la sua assistenza quando si troverà ad essere coinvolto in una complessa indagine che riguarderà un vecchio compagno di scuola. Law & Order: Special Victims Unit 21 che in molti asiccurano farà la storia della tv, dovrebbe tornare il prossimo anno.

Rivedremo dunque Wentworth Miller nei mesi iniziali del 2021 che però ha dichiarato di non essere più interessato a ricoprire ruolo di personaggi etero di qui in avanti.

"Semplicemente non ho più voglia di interpretare personaggi etero", ha spiegato in una recente Miller, che ha dichiarato pubblicamente di essere omosessuale nel 2013 rifiutando un invito ricevuto al Festival di San Pietroburgo, e denunciando aspramente il trattamento riservato in Russia agli uomini e alle donne gay. "Le loro storie sono state già raccontate (e riraccontate). Perciò, niente più Michael. Se eravate fan della serie e speravate in altre stagioni... capisco che questa cosa potrebbe deludervi. Mi dispiace. Ciò non avverrà".

Voi cosa ne pensate di queste dichiarazioni? Fatecelo sapere nei commenti.