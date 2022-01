Law & Order: il primo teaser della stagione 21 dà il bentornato a Jack

A breve distanza dall'annuncio del ritorno di Sam Waterstone in Law & Order, abbiamo modo di dare un primo sguardo al ritorno di Jack McCoy, storico personaggio dello show sin dal 1994, nel teaser della stagione 21 che potete visionare in cima alla notizia.

I fan di Law & Order saranno felici di vedere tanti volti familiari in questo revival della serie. Infatti, oltre a Sam Waterstone nei panni di Jack McCoy, grazie al materiale promozionale pubblicato finora, sappiamo che torneranno anche Mariska Hargitay come Olivia Benson, Christopher Meloni come Elliot Stabler e Anthony Anderson come Kevin Bernard. Comunque, la stagione 21 di Law & Order non vuole limitarsi solamente all'effetto nostalgia, come dimostrato dalle diverse novità del cast della prossima stagione. Infatti, oltre ai già noti Jeffrey Donovan e Hugh Dancy, recentemente anche Camryn Manheim si è aggiunta al cast di Law & Order. Inoltre, è anche già stato confermato alla guida del revival Dick Wolf, storico creatore della serie crime. Secondo quanto sappiamo poi, la stagione 21 dovrebbe recuperare la classica formula di successo di Law & Order, che vede ogni episodio diviso in due parti: la prima dedicata alle indagini della polizia in cerca del colpevole di un crimine, la seconda allo svolgimento del processo nelle aule di Tribunale.

Infine, vi ricordiamo che la stagione 21 di Law & Order sarà trasmessa a partire dal 24 febbraio negli USA, dopo 11 anni di assenza dalla televisione.