Lawmen: Bass Reeves avrà una stagione 2? Parla lo showrunner

Tra le serie più viste su Paramount+ nel 2023 spicca senz'altro Lawmen: Bass Reeves, primo capitolo della serie antologica prodotta da Taylor Sheridan che ha visto protagonista il leggendario uomo di legge interpretato da David Oyelowo, tra l'altro anche produttore esecutivo dello show. Ma dopo il successo, arriverà anche una seconda stagione?

La serie si è conclusa domenica scorsa con l'uomo di legge protagonista tornato a casa dalla sua famiglia dopo aver affrontato il Texas Ranger Esau Pierce, un uomo che si è rivelato essere il terrificante Mr. Sundown, responsabile dell'orribile destino di molti uomini di colore. Ma mentre la serie ha tirato le fila delle sue storie concludendosi con una nota decisamente positiva, gli spettatori si stanno già chiedendo se ci sarà una seconda stagione - e lo showrunner Chad Feehan è apparso fiducioso.

Parlando con TVLine, Feehan ha dichiarato che ci sono molte altre storie da raccontare quando si parla di Bass Reeves.

"Spero anche che ci sia la voglia di raccontare altre storie di Bass Reeves, in modo da poter esplorare alcune delle grandi storie della sua vita in un'altra stagione", ha detto Feehan. "C'è sicuramente parecchia altra carne al fuoco". Nata come spin-off di Yellowstone, Lawmen è rapidamente diventato un prodotto autonomo ma comunque prodotto da Sheridan.

In un'altra intervista, David Oyelowo, che non solo ha interpretato Bass Reeves nella serie, ma è anche produttore esecutivo dello show, ha dichiarato di ritenere che ci siano altre storie da raccontare, ma non solo su Bass Reeves.

"L'idea, andando avanti, è di avere altri uomini di legge la cui storia dovrebbe essere raccontata, e che finora non è stata raccontata, per avere l'opportunità di diffondere quelle storie", ha dichiarato Oyelowo. "Penso che ci sia la sensazione, che condivido molto, che ci sia un reale potere e interesse nel raccontare storie di questo tipo su coloro che, per non so quale motivo, sono stati tagliati fuori dalla storia ingiustamente. Sono un produttore di queste storie e l'idea è quella di continuare a fare un buon lavoro".

Potete recuperare l'intera stagione di Lawmen: Bass Reeves su Paramount+.