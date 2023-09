Lawmen Bass Reeves, David Oyelowo: 'Vogliamo narrare il contributo dei neri alla nazione'

La nuova serie prodotta da Taylor Sheridan per Paramount+, sull'onda del successo del franchise di Yellowstone sulla piattaforma, è Lawmen: Bass Reeves, progetto antologico che racconterà alcune figure fondamentali della frontiera americana a cominciare dal personaggio che avrà il volto di David Oyelowo. Proprio l'attore ha parlato del progetto.

"Il mio obiettivo, la mia speranza, la mia ambizione è sempre stata quella di avere l'opportunità di contestualizzare il contributo delle persone di colore a questo Paese in un modo che esula dalle linee di ciò che abbiamo visto normalmente", ha dichiarato Oyelowo, che è anche produttore della serie, a Entertainment Weekly. Su queste pagine potete recuperare il trailer di Lawmen Bass Reeves.

Lawmen: Bass Reeves fa rivivere la storia del leggendario uomo di legge del selvaggio West. Reeves (Oyelowo), conosciuto come il più grande eroe di frontiera della storia americana e forse ispiratore di "The Lone Ranger", ha lavorato nell'era post-Ricostruzione come ufficiale di pace federale nel Territorio Indiano, catturando oltre 3.000 dei più pericolosi criminali senza mai essere ferito. La serie era stata precedentemente annunciata nel 2021 come show indipendente, prima di essere ufficialmente inserita nel canone di Yellowstone la scorsa estate.

"Le storie che vogliamo raccontare sono sconvolgenti e piene di personaggi come quelli che raramente abbiamo visto sullo schermo", aveva spiegato all'epoca Oyelowo. "La straordinaria storia di Bass Reeves esemplifica proprio questo. Collaborare con talenti di livello mondiale come Taylor Sheridan per raccontare queste storie al più ampio pubblico possibile è il nostro sogno, e crediamo che questo possa essere realizzato grazie alle ambizioni condivise con ViacomCBS e le sue piattaforme, insieme ai nostri esperti e brillanti partner produttori dei 101 Studios".

"Bass Reeves era un uomo straordinario che ha vissuto una vita straordinaria in un momento straordinario della storia americana", ha dichiarato Oyelowo a Entertainment Weekly. "È stato ridotto in schiavitù, ha combattuto nella Guerra Civile, è sfuggito alla schiavitù durante quel periodo, ha vissuto con i nativi americani per un certo numero di anni dove ha imparato una serie di abilità che gli sono state utili quando è diventato un vice sceriffo, e ha avuto una carriera che ha attraversato quasi 40 anni nelle forze dell'ordine".

Lawmen: Bass Reeves debutterà su Paramount+ il 5 novembre prossimo.