Lawmen: Bass Reeves, la storia non continuerà con la stagione 2?

Con la conclusione di Lawmen: Bass Reeves, i fan della serie di Paramount+ si stanno già chiedendo se la storia di questa figura leggendaria verrà continuata in una seconda stagione. Dopo tutto, il finale ha lasciato la storia nel 1877 e in una posizione ottimistica per Reeves e ci sarebbe ancora altro da raccontare. Anche il cast ci spera molto.

Ma mentre ci sono ancora molte storie della vita di Reeves da raccontare, la star della serie e produttore esecutivo David Oyelowo dubita che la seconda stagione di Lawmen sarà incentrata nuovamente sul suo personaggio ed è pronto a passare il testimone alla prossima storia da raccontare, pur rimanendo molto speranzoso.

"Vedremo", ha dichiarato Oyelowo. "Voglio dire, il motivo per cui si chiama Lawmen: Bass Reeves è che c'è una reale intenzione di mostrare altre storie e personaggi che forse sono anche meno conosciuti di lui. Questa è certamente la mia speranza. Speriamo di aver fatto saltare i cardini della porta a chi entrerà dopo di noi. Ci sono molte altre persone che hanno costruito questo Paese e sono state parte integrante del West. Non vedo l'ora di vedere queste storie; mi dedico molto alla contestualizzazione della vita dei neri. C'è molto altro da fare, da dire e da celebrare, quindi mi concentro su questo. Per ora, passo il testimone a chiunque sarà il prossimo".

Nata in origine come ulteriore spin-off di Yellowstone, Bass Reeves è stata tra le serie Paramount+ più viste, quindi è normale che anche lo showrunner speri di continuare la storia del personaggio in una ulteriore stagione. Con Oyelowo concentrato nel raccontare altre storie, Chad Feehan spera che a un certo punto venga approvata una seconda stagione di Lawmen: Bass Reeves.

Quest'ultimo, infatti, ha dichiarato in una precedente intervista che sente che ci sono altre storie da raccontare sull'uomo di legge.

"Spero anche che ci sia voglia di raccontare altre storie di Bass Reeves, in modo da poter esplorare alcune di quelle grandi storie della sua vita in un'altra stagione", ha detto Feehan. "C'è decisamente parecchia altra carne al fuoco".