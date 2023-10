Lawmen è uno spin-off di Yellowstone? Lo showrunner fa chiarezza

In attesa del suo debutto ufficiale su Paramount+, Lawmen: Bass Reeves è la nuova serie prodotta da Taylor Sheridan che vedrà David Oyelowo nei panni dell'omonimo uomo di legge che alla fine della Guerra di secessione catturò diversi criminali senza mai essere ferito. Ma la nuova serie antologica è davvero uno dei nuovi spin-off di Yellowstone?

Sebbene la serie fosse stata inizialmente annunciata come un prequel di 1883, è stato poi chiarito che Lawmen non farà parte dell'universo di Yellowstone. In alcuni commenti rilasciati a TVLine, il creatore della serie e showrunner Chad Feehan ha chiarito lo status del prossimo dramma con protagonista Oyelowo. Su queste pagine potete recuperare il trailer di Lawmen Bass Reeves.

Feehan ha dichiarato che Lawmen: Bass Reeves, che debutterà il 5 novembre su Paramount+, era stato inizialmente pensato come uno spin-off di Yellowstone. Tuttavia, Feehan ha cambiato idea una volta appresi ulteriori dettagli sulla vita di Reeves, chiarendo che gli eventi di Bass Reeves sono di molto precedenti al 1883.

"Era un'idea di cui avevamo parlato brevemente. Ma per me, una volta apprese alcune cose che non sapevo sulla vita di Bass, e deciso dove volevamo iniziare la storia e dove volevamo finirla, è stato chiaro che precedeva di molto il 1883. Lo show si svolge all'incirca dal 1862 al 1877".

Nel frattempo, i fan sono in attesa di conoscere il destino di John Dutton in Yellowstone alla ripresa della quinta stagione della serie, che, lo ricordiamo, non vedrà più il ritorno di Kevin Costner per questione interne tra l'attore e Sheridan e i problemi di programmazione dovuti agli impegni di Costner sul set del suo nuovo western, Horizon: An American Saga.

La serie della Paramount+, che è stato girata in Texas, promette di portare in vita "il leggendario uomo di legge del selvaggio West". Fa luce sulla vera storia di Bass Reeves, considerato "il più grande eroe di frontiera della storia americana".

Egli lavorò durante l'era post-Ricostruzione nel ruolo di ufficiale federale di pace nel Territorio Indiano, catturando migliaia dei più pericolosi criminali senza mai essere ferito. Oltre agli attori sopra citati, la serie drammatica vedrà nel cast anche Donald Sutherland (The Hunger Games) e Garrett Hedlund (Troy).