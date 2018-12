Le card natalizie di Agents of S.H.I.E.L.D. svelano il cast della sesta stagione!

Anche gli eroi vanno in vacanza. Grazie ad una serie di cartoline natalizie, il profilo Twitter ufficiale di Agents of S.H.I.E.L.D. conferma ufficialmente il cast principale dell'attesa sesta stagione dello show. Manca qualcuno all'appello, ma chi? Scopritelo dopo il salto!

C'è molta curiosità attorno alla sesta stagione dello show prodotto da Marvel e ABC, specie dopo gli eventi degli ultimi episodi, che hanno visto il team di agenti affrontare la perdita di un loro collega (Leo Fitz) e il complicarsi dello stato di salute di un altro (Phil Coulson).

Il season finale della quinta stagione ha lasciato tutti in visibilio, in impaziente attesa di scoprire come sarebbe proseguita la storia e con una vivida perplessità in merito a quali personaggi avrebbero, effettivamente, fatto ritorno.

Ebbene, stando alle cartoline diffuse su Twitter, potremmo già avere i primi indizi a riguardo.

ATTENZIONE! SPOILER!

Le foto ci mostrano, nell'ordine: Daisy "Quake" Johnson, Alphonso "Mack" Mackenzie, Melinda May, Elena "Yo-Yo" Rodriguez, Jemma Simmons, Leo Fitz e Deke Shaw.

Grande assente è l'agente Phil Coulson (storico personaggio del MCU, interpretato da Clark Gregg fin dai tempi del primo Iron Man), il cui destino non viene minimamente accennato all'interno di questi tweet. L'ultima volta che l'abbiamo visto, il personaggio aveva deciso di vivere i suoi ultimi giorni di vita accanto alla neo-compagna Melinda May, con cui aveva intrapreso una relazione, e di nominare Alphonso "Mack" Mackenzie come nuovo direttore dello S.H.I.E.L.D..

Che sia dunque ufficiale la sua dipartita, prima dell'inizio della nuova stagione? A questo punto, sembrerebbe probabile una risposta affermativa; ma si sa, la speranza è l'ultima a morire, per cui non è da escludere che l'attore faccia capolino nei primi episodi delle prossime avventure della squadra (magari tramite flashback).

E voi, cosa ne pensate a riguardo? Siete amareggiati per la probabile assenza di Coulson nelle prossime stagioni dello show, oppure considerate giusta e rispettoso il suo addio nell'ultimo finale di stagione? Come sempre, fatecelo sapere con un commento!

Nel frattempo, vi ricordiamo che Clark Gregg tornerà a calarsi nei panni del personaggio all'interno di Captain Marvel, cinecomic diretto da Anna Boden e Ryan Fleck, che vedrà Brie Larson nei panni della protagonista, accanto ad un inesperto Nick Fury, sempre interpretato dal celebre Samuel L. Jackson. Agents of S.H.I.E.L.D. tornerà invece a partire dalla prossima estate.