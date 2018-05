Le foto promozionali del prossimo episodio di Supergirl anticipano una toccante riunione

La rete statunitense The CW ha rilasciato le foto promozionali di "Dark Side of the Moon”, l’episodio di Supergirl che verrà trasmesso la prossima settimana e che, come scoperto soltanto ieri, includerà una riunione molto speciale e importante per la nostra Ragazza d’Acciaio. Tutti i dettagli dopo il salto!

Nella puntata di lunedì prossimo, Supergirl (Melissa Benoist) e Mon-El (Chris Wood) partiranno per lo spazio alla ricerca di un minerale kryptoniano che possa aiutarli a invertire il processo di creazione delle Worldkiller, cosa che difatti salverebbe Sam/Reign (Odette Annable). Dal momento che Lena (Katie McGrath) ha localizzato la pietra su un asteroide molto lontano dalla Terra, i due supereroi finiranno per scoprire un segreto sorprendente... una parte di Krypton esiste ancora!



L’asteroide non è proprio una roccia, bensì un pezzo del pianeta Krypton che oggi ospita la sua ultima città. Racchiusa all’interno di una cupola, questa è addirittura divenuta la dimora di Alura Zor-El (Erica Durance), la madre di Kara, che dunque potrà a breve riabbracciare la figlia, ormai divenuta donna. Le immagini visionabili in calce all’articolo anticipano invero un momento alquanto toccante tra le due donne.



Sulla Terra, intanto, Alex continuerà ad occuparsi di Ruby, in attesa che Kara e gli altri possano “restituirle” sua madre. Dal momento che Alura ha contribuito alla creazione delle Worldkiller, il suo sconvolgente ritorno potrebbe tuttavia avere degli esiti imprevedibili... È mai possibile che la donna, esattamente come avvenuto nei fumetti DC Comics, diventi una grave minaccia per il pianeta Terra?

La terza stagione di Supergirl torna ogni lunedì sul network The CW.