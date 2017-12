Le foto tratte dall'undicesimo episodio di The Gifted rivelano una scena molto toccante

Dal momento che la serie riprenderà la propria regolare programmazione il prossimo 8 gennaio, i fan di The Gifted non dovranno attendere ancora a lungo il ritorno dello show. Ma cosa succederà nella premiere di mid-season? Un nuovo set di foto provenienti dal set ci fornisce qualche indizio...

Il titolo del prossimo episodio, “3 X 1”, è probabilmente un riferimento ad Esme e gli altri Stepford Cuckoos, vale a dire la tripletta che si è rivelata nel finale di mid-season. Visionabili in calce all’articolo, le nuovo foto rilasciate da FOX mostrano i membri della comunità mutante al funerale di Dreamer, che nello scorso episodio è stato ucciso dal Dottor Roderick Campbell affinché Andy (Percy Hynes White) e Lauren Strucker (Natalie Alyn Lind) fossero costretti ad attivare i loro poteri di Fenris.



In “3 X 1”, nessuno saprà di chi fidarsi. Temendo per la sicurezza della propria famiglia, Reed avrà dei ripensamenti sul proprio futuro, mentre il Dottor Campbell proporrà a Jace un programma che potrebbe cambiare tutto.

Nel frattempo, durante una recente intervista, la star Emma Dumont ha confermato che il finale dello show includerà un flashback sul passato di Polaris: “Ogni episodio comincia col flashback sul passato di un personaggio e nel finale toccherà al suo, ed il suo viaggio sarà molto straziante. Deve decidere ‘Qual è la differenza tra qualcosa che dovresti essere e qualcosa in cui credi?’ Sa di quest’uomo che potrebbe o meno essere suo padre - o meglio, lo è, ma lei detesta Magneto. Detesta quello che dicono sul suo conto perché tutti quelli che conosce lo dipingono malvagio.”



A quanto pare, entro la conclusione dell’episodio in due parti, la fanciulla comprenderà come comportarsi col proprio retaggio mutante: “Affronterà tutto questo negli episodi 12 e 13 (season finale), e alla fine scopriremo la sua decisione.”