Le nuove foto di Arrow confermano l'imminente battaglia per il cappuccio!

ha rilasciato nuove foto per lo sconvolgente episodio diche verrà trasmesso questo giovedì. La diciassettesima puntata della sesta ragione, "”, porterà infatti sui nostri schermi una furibonda lite tra due storici collaboratori, frammentando ulteriormente il già compromesso

Come anticipato dal trailer rilasciato solo qualche giorno fa, questa settimana vedremo Oliver Queen/Green Arrow (Stephen Amell) e John Diggle/Spartan (David Ramsey) contendersi il cappuccio di Green Arrow, che nella stagione corrente è stato indossato da entrambi. Se ricordate, Oliver dovette farsi da parte per esaudire la richiesta del figlio William, preoccupato di restare completamente orfano; di conseguenza, per un breve periodo, fu lo stesso Diggle ad armarsi di faretra e a vestire i panni dell’eroe.



Ora che Diggle è guarito, l’ex-marine non sembra intenzionato ad essere “solo” Spartan, ma ambisce a indossare nuovamente il cappuccio del principale eroe di Star City. Allo stesso modo, Oliver ha rivelato di sentirsi completo solo quando veste i panni del proprio alter-ego, soprattutto ora che William accetta la doppia identità del padre, e anzi lo sprona ad essere l’eroe della città.



Lo scontro tra i due uomini sembra dunque inevitabile, ma le immagini visionabili di seguito rivelano che la questione sarà affrontata persino sul piano fisico: una foto in particolare ci mostra Oliver attaccare di petto l’amico, con conseguenze che siamo certi si riveleranno disastrose per il Team Arrow. Non solo il gruppo si è diviso in due parti nella prima metà della stagione corrente, ma ora che anche Thea Queen (Willa Holland) e Roy Harper (Colton Haynes) hanno abbandonato la città, Oliver è a corto di alleati.



La criminale Black Siren (Katie Cassidy) di Terra-2, intanto, pare allearsi nuovamente con Ricardo Diaz (Kirk Acevedo), che in alcune foto è immortalato con in mano una fiala di Vertigo. Che la tremenda droga estirpata più volte da Oliver e soci stia per tornare fra le strade di Star City?



Di seguito vi proponiamo la sinossi ufficiale dell’episodio.

“OLIVER COMPIE UNA MOSSA AUDACE CHE POTREBBE COSTARGLI TUTTO - Oliver (Stephen Amell) e Diggle (David Ramsey) affrontato la loro sfida più grande. Curtis (Echo Kellum) è deluso nello scoprire che il suo nuovo fidanzato è fermamente contrario ai vigilanti. Mark Bunting ha diretto l’episodio scritto da Sarah Tarkoff & Jeane Wong.”

Arrow torna ogni giovedì su The CW.