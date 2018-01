Le nuove foto di Krypton ci permettono di dare un primo sguardo all'alieno Dev-Em

Comparso anche nel Man of Steel (L’uomo d’Acciaio) disarà uno dei personaggi coinvolti in Krypton , il nuovo serial prodotto da. Le nuove immagini tratte dal prequel di, infatti, ci permettono di dare un primo sguardo alla nuova incarnazione del kryptoniano.

Mentre le più recenti iterazioni fumettistiche dipingevano Dev-Em come un criminale al seguito del Generale Zod, la serie di Krypton potrebbe invece proporci una versione del tutto inedita del personaggio. Ambientato una generazione prima della nascita del supervillain Zod, lo show potrebbe presentare ancora una volta Dev-Em come un criminale o magari reinventare il personaggio affinché questo segua, almeno per una volta, un percorso differente. In una delle immagini visionabili in calce all’articolo, intanto, il ragazzo indossa un’uniforme e lavora al fianco di un funzionario robot(?) che probabilmente funge da partner.



Come accennato poc’anzi, il personaggio è comparso anche nel prequel cartaceo de L’uomo d’Acciaio, ambientato migliaia d’anni prima della distruzione di Krypton, dove appunto era un nemico di Kara Zor-El.



Krypton esordirà il prossimo 21 Marzo su Syfy. Il cast dello show include Cameron Cuffe, Georgina Campbell, Shaun Sipos, Ian McElhinney, Elliot Cowan, Ann Ogbomo, Rasmus Hardiker, Wallis Day, Aaron Pierre, Paula Malcomson e Blake Ritson.