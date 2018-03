Le nuove foto di Legends of Tomorrow ci mostrano un laboratorio inquietante

Mentresono attualmente in pausa,ha rilasciato un nuovo set di foto per “” l’episodio diche verrà trasmesso la prossima settimana e che, a giudicare dal titolo, dovrebbe svelare un certo segreto relativo all’agente Sharpe dell’Ufficio del Tempo. Chi è realmente Ava?

L’episodio vedrà infatti Sara Lance/White Canary (Caity Lotz) indagare sulla propria fidanzata, Ava Sharpe (Jes Macallan), e - a giudicare dalle foto visionabili in calce all’articolo - questa ricerca porterà una parte delle Leggende in una sorta di laboratorio bianco, dove alcune donne bionde giacciono sui lettini operatori. Queste foto non fanno altro che avvalorare le già numerose teorie sul personaggio di Ava, che invero potrebbe rivelarsi un androide o qualcosa del genere.



Dalle foto apprendiamo inoltre che Nate Heywood/Steel (Nick Zano) verrà catturato dai Darhk e da Kuasa (Tracy Ifeachor). Che proprio Nora o la stessa Kuasa possano essere “l’improbabile alleato” (menzionato nella sinossi) con cui Nate e Wally West/Kid Flash (Keiynan Lonsdale) tenteranno di unire le forze? Non a caso, sono settimane che si mormora che entrambe le donne potrebbero redimersi... Voi su chi puntereste le vostre chips?



Durante una recente intervista, la stessa Tale Ashe, interprete di Zari, ha parlato non solo del proprio personaggio, ma anche di Nora, con cui ha condiviso un momento non troppo tempo fa: “[Zari] è lenta a fidarsi della gente. Ma in un precedente episodio, sapeva che la giovane Nora non comprendesse cosa le stesse accadendo. Penso provi molta compassione per la gente, ma c’è sempre quel suo scetticismo dovuto al luogo [e all’epoca] da cui proviene”.



Di seguito vi proponiamo infine la sinossi ufficiale.

“VEDERE DOPPIO - Quando Ava (la guest star Jes Macallan) scompare, Sara (Caity Lotz) e Ray (Brandon Routh) vengono incoraggiati dall’Agente Gary (la guest star Adam Tsekhman) dell’Ufficio del Tempo a cercarla e scoprono un’inquietante verità sul suo conto. Amaya (Maisie Richardson-Sellers) incarica Zari (Tala Ashe) di aiutare Rory (Dominic Purcell) a controllare il proprio Totem. Ne frattempo, Nate (Nick Zano) e Wally (Keiynan Lonsdale) partono per una missione che va a rotoli quando i due, nel tentativo di recuperare un Totem, uniscono le forze con un improbabile alleato.



Dean Choe ha diretto l'episodio scritto da Ray Utarnachitt e Daphne Miles.”

DC's Legends of Tomorrow torna ogni lunedì su The CW. L'episodio intitolato "I, Ava" sarà trasmesso il 26 marzo.