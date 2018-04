Le nuove foto promozionali di Arrow evidenziano la profonda crisi di Oliver Queen

The CW ha rilasciato un set di foto promozionali per "Fundamentals”, l’episodio di Arrow della prossima settimana, in cui vedremo l’eroe Oliver Queen/Green Arrow (Stephen Amell) indossare nuovamente il costume utilizzato nelle primissima stagione del serial.

Non è ancora chiaro il motivo per cui Oliver deciderà di rimettere il suo cappuccio originale, e purtroppo le foto visionabili di seguito non ci forniscono alcun dettaglio sulla faccenda. Queste, tuttavia, rivelano che l'attuale sindaco in carica passerà un po’ di tempo con Quentin Lance (Paul Blackthorne): sebbene lo stesso Quentin, nella prima stagione, odiasse Oliver più di chiunque altri al mondo e lo accusasse della (presunta) morte della figlia Sara Lance (Caity Lotz), oggi l’ex-poliziotto potrebbe essere l’unico alleato rimasto fedele all’arciere di smeraldo.



La stagione corrente ha infatti visto Oliver Queen perdere la fiducia e la stima di tutti i suoi collaboratori, a partire dalle new-entry Rene Ramirez/Wild Dog (Rick Gonzalez), Dinah Drake/Black Canary (Juliana Harkavy) e Curtis Holt/Mr. Terrific (Echo Kellum), per arrivare allo storico collega John Diggle (David Ramsey).

Mentre i nuovi e i vecchi amici gli hanno ormai voltato le spalle, il prossimo episodio vedrà Oliver alle prese col potenziale ritorno di Tommy Merlyn: il suo migliore amico venuto a mancare al termine della prima stagione! Interpretato da Colin Donnell, il personaggio potrebbe invero comparire in un flashback o comunque in un’allucinazione provocata dalla droga nota come Vertigo.

Di seguito vi proponiamo anche la sinossi ufficiale dell’episodio.

“Nel momento più oscuro, Oliver (Stephen Amell) si domanda se abbia fallito in tutto - come padre, come sindaco e come eroe. Mentre la sua frustrazione cresce, Oliver aggredisce verbalmente Felicity (Emily Bett Rickards) e William (la guest star Jack Moore). La sorprendente visita di un vecchio amico fa riflettere Oliver sulla sua prossima mossa.”

Arrow torna ogni giovedì sulla rete statunitense The CW.