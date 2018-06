Le nuove foto di Supergirl ci offrono un piccolo assaggio dell'epico scontro finale!

La rete statunitense The CW ha rilasciato un set di foto per "Battles Lost and Won”, l’attesissimo episodio conclusivo della terza stagione di Supergirl. A giudicare dalle immagini, la prossima settimana ci attenderà uno scontro epico che coinvolgerà l’intero cast del serial...

Dal momento che Selena (Anjali Jay) e le sue ‘Streghe Kryptoniane' sono giunte sulla Terra con un piano davvero sinistro, la Ragazza d’Acciaio e i suoi collaboratori dovranno mobilitarsi in fretta per sventare i disastrosi cataclismi che l’aliena intende provocare attraverso i poteri di Reign. Risvegliando la Worldkiller, Selena ha intenzione di terraformare la Terra affinché il nostro pianeta possa diventare una sorta di Nuovo Krypton e accogliere la sua gente, da decenni orfana del proprio pianeta.

Visionabili in calce all’articolo, le foto rivelano che, nonostante l’apparente “resurrezione” di Reign, Sam (Odette Annabel) tenterà di resistere alla Worldkiller. Alcuni scatti ce la mostrano infatti mentre impugna una spada, mentre altri vedono Supergirl (Melissa Benoist) combattere corpo a corpo contro la terrificante rivale che già in passato, durante la stagione corrente del serial, è riuscita a sconfiggerla.

Infine, le foto confermano il ritorno di Imra/Saturn Girl (Amy Jackson), che solo alcuni episodi fa era tornata nel proprio tempo assieme a Brainiac 5. Il suo inaspettato ritorno, tuttavia, potrebbe portare all’ennesima separazione fra Supergirl e Mon-El (Chris Wood).

Supergirl torna lunedì prossimo su The CW.