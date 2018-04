Le nuove sinossi di Supergirl anticipano una battaglia epica con le Worldkiller!

La rete statunitense The CW ha rilasciato nuove foto e sinossi per i prossimi episodi della terza stagione di Supergirl, che a breve si ritroverà nuovamente faccia a faccia con le terribili avversarie proposte dalla stagione in corso. Tutti i dettagli dopo il salto!

Tratte dall’episodio intitolato “Of Two Minds”, le foto visionabili in calce all’articolo anticipano l’ennesima situazione difficile per Kara Danvers/Supergirl (Melissa Benoist) e il suo team, in quanto Alex (Chyler Leigh) e Winn (Jeremy Jordan) sembrano essere stati contagiati entrambi da Pestilence, la terza ed ultima Worldkiller che si direbbe capace di provocare delle tremende epidemie.



Proprio Pestilence, come scoperto nella puntata di lunedì scorso, rappresenta un grave pericolo per il futuro di Terra-38, ragion per cui Supergirl e i suoi alleati, incluso Brainiac-5 (Jesse Rath), dovranno sbrigarsi a fermare la criminale e a modificare per sempre il corso della storia. Il futuro della Worldkiller, infatti, la condurrà a devastare non uno, bensì due diversi pianeti, costringendo la cosiddetta Legione dei Super-Eroi a tornare nel passato per fermarla e impedire i genocidi da lei perpetrati.



Altrove, Samantha Arias (Odette Annable) contnuerà ad essere sorvegliata da Lena Luthor (Katie McGrath), in quanto la coppia sta cercando di capire cos’abbia provocato l’attuale situazione di Sam. È mai possibile che proprio Lena possa aiutare Reign a redimersi?



Intervistata dai colleghi di ComicBook, l'attrice Odette Annable ha recentemente parlato del futuro del proprio personaggio, ipotizzando interessanti sviluppi: “Magari sono troppo ottimista quando dico che penso che ci sia un modo per separare le due [personalità di Sam]. Non so come, Non so nemmeno se sia possibile. Non so nemmeno quale sarebbe la storyline più convincente. Perché di certo vedo - e questa è solo il mio pensiero, perché non proprio cosa succederà - che Sam ha la forza per non rinunciare alla propria vita e per fare del bene all’umanità, scacciando Reign. Penso che proporre un arco narrativo di redenzione, o comunque salvare Reign, soprattutto per sua figlia, sarebbe davvero un ottimo finale. Quindi la mia speranza è quella”.



Di seguito vi proponiamo invece le sinossi degli episodi "Of Two Minds" e "Trinity”, che verranno trasmessi rispettivamente il 30 aprile ed il 7 maggio 2018.



“SUPERGIRL E IMRA DEVONO COLLABORARE PER FERMARE LA TERZA WORLDKILLER - Supergirl (Melissa Benoist) e Imra (la guest star Amy Jackson) hanno idee differenti su come fermare la terza Worldkiller, Pestilence. Tuttavia, quando sia Alex (Chyler Leigh) che Winn (Jeremy Jordan) vengono gravemente feriti da Pestilence, Supergirl e Irma uniscono le forze per fermare la distruzione provocata.”



“Alexandra La Roche ha diretto l’episodio scritto da Gabriel Llanas & Anna Musky-Goldwyn.”



“SUPERGIRL AFFRONTA TUTTE E TRE LE WORLDKILLER - Ancora sconvolta dopo aver appreso il segreto di Lena (Katie McGrath), Supergirl (Melissa Benoist) chiede a Guardian (Mehcad Brooks) un favore che potrebbe rovinare per sempre il suo rapporto con Lena. Nel frattempo, ora che le tre Worldkiller si sono riunite, Supergirl e la sua squadra si preparano ad una battaglia epica.”



“Caitlin Parrish & Erica Weiss hanno diretto l’episodio scritto da Jessica Queller e sceneggiato da Caitlin Parrish & Derek Simon.”

Quale mai sarà il segreto di Lena? Inoltre, è mai possibile che la donna, come ampiamente preventivato dai fan del serial nel corso delle ultime due stagioni, possa scoprire il segreto di Supergirl e diventare la sua più acerrima nemica?



Supergirl torna ogni lunedì sulla rete statunitense The CW.