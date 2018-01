Le reazioni alla morte di un personaggio nell'ultima puntata di Star Trek: Discovery

Il 7 gennaio siamo tornati a bordo della nave stellareper la seconda metà della prima stagione ideata daed. Il decimo episodio ci ha regalato diversi spunti su cui riflettere nel prosieguo della storia, tra cui lainaspettata di uno dei membri dell’equipaggio.

In Vostro Malgrado, questo il titolo dell’inizio del secondo atto della serie, il tenente Tyler pone fine inavvertitamente alla vita del dottor Hugh Culber, l’ufficiale medico della Flotta Stellare, dopo che questi gli svela particolari delle torture (o di operazioni?) a cui è stato sottoposto durante la prigionia per mano dei Klingon. Stando alle parole del personaggio interpretato da Wilson Cruz pare che Tyler abbia subito interventi idonei ad accorciare la struttura ossea e il medico, prima di morire, gli teorizza la possibilità che una nuova personalità di copertura gli sia stata attribuita dai Klingon, lasciando tuttavia la personalità originale ancora intatta al di sotto.



Insomma, Tyler, con alte probabilità, potrebbe essere il Klingon Voq, l’erede di T'Kuvma, e con ciò si potrebbe spiegare anche il legame che lo lega a L’Rell. Per saperne di più dovremo comunque attendere la puntata successiva che catapulterà nuovamente lo spettatore nell’universo specchio in cui abbiamo lasciati i nostri viaggiatori.

Ritornando invece all’uscita del compagno di Stamets, sul punto è intervenuto lo stesso showrunner dello show, Aaron Harberts, durante un’intervista rilasciata a Buzzfeed:

“Devi chiederti se ti preoccupa maggiormente la reazione iniziale o il quadro generale. Sappiamo che i nostri attori comprendono in cosa consiste questo viaggio e se il pubblico è così arrabbiato da pensare realmente che saremmo in grado di fare affidamento su uno stereotipo come la morte di un personaggio gay vuol dire che non ha davvero compreso chi siamo noi come scrittori”.

Vi sta appassionando questa nuova serie televisiva su Star Trek trasmessa da Netflix? Ditecelo nei commenti!