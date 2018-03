Le ricerche di Black Lightning e Thunder continuano nelle nuove foto rilasciate da The CW

ha pubblicato un set di foto promozionali per "”, un episodio in cui(Cress Williams) e Nafessa Williams ) dovranno portare a termine un incarico molto delicato.

La scorsa settimana Peter Gambi (James Remar) ha scoperto dove vengono tenuti i corpi dei ragazzi scomparsi a Freeland una trentina di anni prima, e che lui stesso scovava per conto della sua organizzazione. Tuttavia, come rivelato dal trailer (visionabile in calce all’articolo), queste persone sono ancora vive e lasciate in una sorta di sospensione animata. Proprio questa la missione dei vigilanti di Freeland: trovare e salvare quei ragazzi.



L’episodio vedrà poi Jennifer (China Anne McClain), la secondogenita di Black Lightning, scoprire qualche dettaglio in più sulla natura dei suoi nuovi poteri. Il trailer rivela che la ragazza si sottoporrà ad alcuni test medici, grazie ai quali Lynn (Christine Adams) spiegherà che i poteri della figlia permettono alle sue cellule di creare dell’energia pura, donandole dei poteri molto simili a quelli di Jefferson.

Il trailer ci mostra poi che Lala (William Catlett), dopo la recente resurrezione, dichiarerà che concetti come la morte non esistano, ma dovrà comunque fare i conti coi fantasmi di coloro che ha ucciso e pronti a dimostrargli l’esatto opposto.

Di seguito vi proponiamo la sinossi ufficiale dell’episodio.



“SEGRETI E BUGIE - I tentativi di Black Lightning (Cress Williams) di salvare molto ragazzi da tempo scomparsi porterà alla luce un segreto che non si sarebbe mai aspettato, sottolineandone le implicazioni. Gambi (James Remar) fatica a farsi forza nella compromettente situazione in cui è cacciato. Jefferson comincia a vedere le cose diversamente.



Parteciperanno all’episodio anche Nafessa Williams, China Anne McClain, Christine Adams, Marvin Jones III e Damon Gupton. Scritto da Pat Charles, l’episodio è stato diretto da Eric Laneuville.“



Black Lightning torna ogni martedì su The CW e Netflix Italia. L’episodio intitolato "Sins of the Father: The Book of Redemption" sarà trasmesso negli Stati Uniti durante la notte, mentre in Italia potremo visionarlo la prossima settimana.