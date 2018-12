Le riprese di Daredevil 4 sarebbero dovute iniziare a febbraio 2019

Di Daredevil ne abbiamo parlato tantissimo in queste settimane. Saprete già che lo show è stato cancellato da Netflix e che i contratti stipulati non permettono alla Marvel di riutilizzare i personaggi per altri due anni.

Tutte cose confermate da Amy Rutberg, attrice della serie Daredevil nei panni di Marci, fiamma di Foggy Nelson, che ha spiegato come la cancellazione della serie sia stata tutta opera di Netflix (sorprendendo, non poco, i piani alti della Marvel) e che la natura dei contratti rende impossibile alla Casa delle Idee di sfruttare questi personaggi in tempi rapidi.

Ora Rutberg aggiunge qualche dettaglio in più, tanto per rattristare ancora di più gli appassionati della Casa delle Idee: "Ho sentito che avremmo dovuto iniziare le riprese della quarta a febbraio 2019. Eravamo già troppo avanti nello sviluppo della nuova stagione per cancellarla, il che mi fa pensare che Netflix stava decidendo se cancellarla o meno. Credo veramente che non sia stata una decisione facile per loro". Secondo alcune voci di corridoio (mai confermate ufficialmente) Netflix voleva rinegoziare con la Marvel i contratti per queste serie tv e 'accorciare' ogni stagione di un bel po' di episodi, cosa a cui la Casa delle Idee non ha detto di sì ed ha portato la piattaforma digitale a interrompere i rapporti con loro e cancellare questi show.

"Sarebbe stato interessante vedere quale villain avrebbero trasposto nella quarta stagione" continua "Non credo qualcuno di grosso tipo Wilson Fisk. Lo abbiamo già visto. Forse l'avremmo rivisto nella quinta... beh, sì, tutti noi credevamo che avremmo girato almeno cinque stagioni".