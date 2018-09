Le riprese del revival di Veronica Mars inizieranno il prossimo anno

Il revival di Veronica Mars, prodotto da Hulu, dovrebbe iniziare le riprese nel 2019 precisamente da ottobre fino alla fine di marzo. Dopo che la serie fu cancellata nel lontano 2007, i fan si sono battuti in questi anni per riportarla in produzione.

La notizia di un ritorno dello show non è nuova. Nel 2015, Rob Thomas, in occasione della sua partecipazione al ComiCon di San Diego, aveva dichiarato che sia lui che Kristen Bell avevano discusso sulla possibilità di un seguito della serie.



Naturalmente ancora non si conosce la trama dei nuovi episodi. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni, sembra che a sconvolgere la cittadina di Neptune sarà un misterioso killer che porterà terrore tra gli abitanti.

Hulu è fiduciosa riguardo la serie, e sicuramente il film del 2013 è stata la prova definitiva che i telespettatori volevano ancora vedere le avventure di Veronica. La Warner Bros non aveva accettato di produrre il film se non si fosse raggiunto un budget di almeno due milioni di dollari, inutile dire che quella cifra venne superata in sole 20 ore dopo l’apertura di una campagna kickstarter.



Non ci resta che aspettare nuove notizie su quella che sarà sicuramente una delle serie tv più seguite nel 2019.