Le riprese della seconda stagione di Titans inizieranno a febbraio?

Al Comic-Con di New York di quest'anno è stato confermato che Titans avrà una seconda stagione. In Italia lo show è ancora inedito e arriverà su Netflix a gennaio. Nel frattempo alcune voci che circolano in queste ore sostengono che le riprese della seconda stagione dovrebbero iniziare nel mese di febbraio del nuovo anno.

Con le riprese previste per i primi mesi del 2019, la seconda stagione di Titans dovrebbe essere pronta per debuttare in autunno.

La sinossi dell'episodio finale, intitolato 'Dick Grayson', racconta che i poteri di Trigon mandano Dick in un paesaggio da sogno, mentre vive una felice e tranquilla quotidianità. Molto presto però verrà indirizzato verso Gotham in un viaggio oscuro.

Titans vede protagonista Brenton Thwaites, Anna Diop, Teagan Croft, Lindsey Gort e Alan Ritchson. Ideata da Akiva Goldsman, Geoff Johns e Greg Berlanti, Titans ha debuttato quest'anno con una prima stagione composta da 12 episodi. Per il momento le riprese a febbraio non sono state ancora confermate ufficialmente ma tutto lascia presumere che inizieranno proprio in quel periodo.

La trama si basa sul team composto da Dick Grayson e Rachel Roth, che dopo la richiesta d'assistenza per salvare il pianeta da una minaccia letale, si uniscono a Starfire e Beast Boy per creare i Titani.

Lo show è prodotto da Berlanti Productions, DC Entertainment, Warner Bros. Television e Weed Road Pictures.