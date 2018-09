Le riprese della serie TV dedicata a Star Wars inizieranno la prossima settimana!

Il nuovo servizio di streaming Disney Play accoglierà presto un pezzo da novanta nella sua scuderia. A quanto pare la prossima settimana cominceranno le riprese della nuova serie tv dedicato a Star Wars. Jon Favreau sarà alla regia e alla sceneggiatura delle puntate.

Secondo "Making Star Wars", un fan site che si occupa della celebre serie cinematografica fantascientifica, il set si sposterà nei prossimi giorni in una località costiera, il sito ha pubblicato alcune foto dal luogo delle riprese che mostrano un zona sabbiosa. Di recente era circolato un rumor circa la storia di questo spinoff: a quanto pare racconterà la vita dei Mandaloriani dopo la caduta dell'Impero, sette anni dopo gli eventi de Il Ritorno Dello Jedi.



All'annuncio del progetto Kathleen Kennedy, capo di Lucasfilm, si è detta entusiasta:"Non potrei essere più felice all'idea di vedere al lavoro Jon per il nostro servizio di streaming. È un ragazzo incredibilmente talentuoso sia nella produzione che nella scrittura ed è molto esperto del mondo di Star Wars. La serie permetterà a Jon di lavorare con diversi gruppi di registi e sceneggiatori e darà la possibilità a Lucasfilm di far crescere molti talenti".



Favreau si è dichiarato incredulo all'idea di lavorare sulla serie:"Se mi avessero detto a undici anni che avrei avuto la possibilità di lavorare sulla saga di Star Wars, non ci avrei mai creduto. Non vedo l'ora di iniziare quest'avventura"



Ad oggi non è chiaro quale sarà il nome della serie, né si conosce la data d'uscita ufficiale.