Le riprese della settima stagione di Agents of S.H.I.E.L..D. a febbraio?

Anche se la sesta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. debutterà su ABC soltanto la prossima estate, le riprese della già annunciata settima stagione potrebbero iniziare già a febbraio.

Lo annuncia in esclusiva Discussing Film: sebbene le riprese della sesta siano terminate da meno di un mese, la produzione di Agents of S.H.I.E.L.D. tornerà sul set per febbraio per iniziare le riprese della settima. A questo punto sarà interessante scoprire, con delle riprese fissate con cosi largo anticipo, quale slot la ABC ha pensato di dare alla settima stagione del serial della Marvel: che vada in onda nei primi mesi del 2020?

La ABC, un po' a sorpresa, ha rinnovato lo show per una settima stagione lo scorso novembre. Il comunicato stampa diffuso dalla Marvel svela che nella serie torneranno "Ming-Na Wen, Chloe Bennet, Iain De Caestecker, Elizabeth Henstridge, Henry Simmons, Natalia Cordova-Buckley e Jeff Ward." Manca qualcuno? Esattamente, proprio Clark Gregg, interprete all'interno del Marvel Cinematic Universe dell'Agente Phil Coulson.

Ricordiamo che la sesta stagione della serie televisiva debutterà nell'estate del 2019.