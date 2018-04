Le riprese de 'La Guerra dei Mondi' di BBC One sono già iniziate

BBC One ha iniziato le riprese per il suo adattamento cinematografico di La Guerra dei Mondi, una miniserie suddivisa in tre parti che racconta le vicende narrate nell'omonimo romanzo scritto nel 1897 da Herbert George Wells. La regia verrà affidata a Craig Viveiros, che ha lavorato alla miniserie Dieci Piccoli Indiani sempre per BBC One.

Lo show è ambientato nell'Inghilterra del 1900, e racconta la storia di una coppia la cui vita è interrotta da un'invasione aliena, cosa che costringerà i due ad abbandonare le lotte a carattere sociale in cui erano impegnati ed a lottare invece per avere salva la vita. I due innamorati saranno interpretati da Rafe Spall, conosciuto per aver recitato in The Big Short, e da Eleanor Tomlinson, che i fan conoscono per i ruoli interpretati ne Il cacciatore di Giganti e Death Comes to Pemberley.

La Tomlison si è dichiarata in una recente intervista con la BBC molto soddisfatta di lavorare al progetto, sensazione avvalorata anche dal fatto che l'attrice è una fan del regista Craig Viveiros, a cui sono stati affidati i lavori sulla serie.

Faranno parte del cast anche Robert Carlyle, già visto nel film Trainspotting ed in C'era una Volta, e l'attore Rupert Graves, che ha partecipato all'adattamento (sempre a cura della BBC) di Sherlock Holmes.

Al momento La Guerra dei Mondi non ha ancora una data d'uscita.