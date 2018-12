Le serie TV più attese del 2019: da Good Omens a Watchmen. Il video

Con il 2018 ormai agli sgoccioli, è arrivato puntualmente il periodo della classifiche, che non riguardano soltanto le migliori serie televisive di quest'anno, ma anche le più attese e interessanti del 2019, che a quanto pare sarà ricco di produzioni televisive di un certo spessore.

Ve ne abbiamo già parlato nel nostro speciale, ma come di consueto - per classifiche del genere - abbiamo confezionato per voi anche un video riepilogativo delle sette serie più attese del prossimo anno, che spaziano dall'attesissima Good Omens di casa Amazon Prime Video, creata da Neil Gaiman e tratta dal suo omonimo romanzo - scritto con Terry Pratchett - fino a Carmen Sandiego di Netflix, serie animata.



Ovviamente si parla principalmente di novità, ma un spazio in sordina viene anche dedicato ai ritorni più importanti. Su tutti, nel 2019 giungerà a conclusione Il Trono di Spade, la serie dei record HBO che terminerà con a sua ottava stagione, in onda da Aprile. Importante anche il ritorno di True Detective, giunto alla sua terza stagione - sempre firmata da Nic Pizzolatto -, di Gomorra (la quarta stagione) e anche di The New Pope, serie sequel di The Young Pope sempre scritta e diretta da Paolo Sorrentino che vedrà John Malkovich interpretare il nuovo papa (come recita il titolo), anche se Jude Law sarà sempre tra i protagonisti.



Non ci resta che augurarvi buona visione.