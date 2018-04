Le star di Arrow anticipano il ritorno della start-up chiamata "Helix Dynamics"

Frammentato già dallo scorso finale di midseason a causa di una profonda mancanza di fiducia di ambedue le parti, ilnon si è ancora ricomposto, e sembra addirittura che la situazione stia per peggiorare. Ma cosa ne è stato della start-up avviata quest’anno da Curtis Holt () e Felicity Smoak ()?

Durante una recente intervista rilasciata ai microfoni di TV Line, Emily Bett Rickards ha rivelato che la cosiddetta “Helix Dynamics” tornerà molto presto: “Sì, Helix Dynamics tornerà. Felicity e Curtis erano naturalmente in disaccordo su un grosso problema, ma la loro divergenza di opinioni è ‘piccola’ e presto torneranno a lavorare a Helix Dynamics senza affrontare la questione in modo significativo. Decideranno solo di aiutarsi a vicenda, perché penso che sentano l’uno la mancanza dell’altra. È una cosa bella. A volte il tempo e lo spazio [guariscono le ferite]”.

Le ferite che dovranno guarire in questa stagione sono invero piuttosto profonde. Curtis Holt/Mr. Terrific (Echo Kellum), Rene Ramirez/Wild Dog (Rick Gonzalez) e Dinah Drake/Black Canary (Juliana Harkavy) si sono sentiti traditi e un po’ esclusi da Oliver Queen/Green Arrow (Stephen Amell), di conseguenza hanno deciso di staccarsi dal Team Arrow e agire come un gruppo indipendente. E mentre il “Nuovo Team Arrow” ha collaborato in più occasioni con trio originale, la situazione fra le due fazioni è peggiorata di episodio in episodio, sfociando in un durissimo scontro in cui Wild Dog ha riportato delle ferite piuttosto gravi.



Echo Kellum, tuttavia, ha rivelato a TV Line che il suo personaggio e la bionda Felicity Smoak riusciranno a superare i loro problemi e a tornare ad occuparsi dei grandi progetti cui mira la start-up Helix Dynamics: “Vedrete Felicity e Curtis tornare a lavoro assieme, assicurandosi che siano entrambi concentrati nel fare quello che li ha resi grandi e sviluppando alcune tecnologie dinamiche”.

Cosa ne pensate di queste dichiarazioni? È mai possibile il ritorno dell’Helix Dynamics possa, in qualche modo, riavvicinare le due fazioni del Team Arrow e riunire finalmente tutti gli eroi di Star City in unico gruppo?

Arrow torna ogni giovedì sul network The CW.