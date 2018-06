Le star di The Flash non escludono un eventuale crossover con Black Lightning

È ormai risaputo che Black Lightning, la serie lanciata quest’anno sulla rete statunitense The CW, non faccia parte dell’Arrowverse; ciononostante, la richiesta dei fan - e persino delle star del network - di compiere dei crossover con le altre serie The CW è ancora molto insistente.

Intervistate da Express.co.uk in occasione del MCM Comic Con di Londra, Jessica Parker Kennedy (Nora Allen) e Danielle Nicolet (Cecile Horton), entrambe star di The Flash, hanno recentemente rivelato che lo show ha in serbo molti più crossover rispetto al passato. Soprattutto, le due attrici non hanno escluso la possibilità che la serie possa proporre agli spettatori un crossover con Black Lightning.



Questo è stato il commento di Kennedy: “Penso che i crossover siano il massimo. Il primo episodio cui ho partecipato era un crossover, ed è stato fantastico. Erano tutti lì, di buon umore. È stato fantastico parteciparvi”.



La collega Nicolet ha invece dichiarato: “Ero davvero entusiasta all’idea di comparire in Supergirl per cinque secondi, la scorsa stagione, e credo di non rovinare nulla dicendo che la prossima presenterà molti altri crossover. [...] Per quanto riguarda Black Lightning, adoro [la serie] e sono perdutamente pazza di Jill Scott, quindi se gli sceneggiatori fossero in ascolto, direi loro che sarebbe quantomeno divertente”.

Nonostante le due serie siano ambientate in due universi differenti, a rendere complicato il crossover è soltanto una questione logistica: mentre le serie Arrowverse vengono infatti girate a Vancouver, Black Lightning è girato nella città Atlanta, cosa che rende molto complicata la realizzazione di un crossover. Nicolet, tuttavia, ha asserito che qualora vi fosse anche solo una rete in grado di rendere possibile una cosa del genere, questa sarebbe certamente The CW.



E voi, cosa ne pensate? Vi piacerebbe un crossover fra Black Lightning e The Flash?