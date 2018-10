Le Terrificanti Avventure di Sabrina, la Zia Hilda nella nuova clip ufficiale della serie

È grazie al programma KTLA 5 che possiamo mostrarvi quest'oggi una nuova clip ufficiale dedicata all'attesissimo Le terrificanti avventure di Sabrina, adattamento seriale del servizio streaming Netflix dell'omonimo e famoso fumetto della Archie Comix firmato dai produttori di Riverdale.

Così come i fumetti, la nuova serie televisiva mostrerà il lato più dark delle avventure della giovane streghetta, qui interpretata da Kiernan Shipka (Mad Men, Feud), che va così a sostituire l'iconica Melissa Johan. Le tonalità più dark e decisamente meno soft sono già riscontrabili nelle immagini rilasciate quest'oggi e che potete trovare in calce alla notizia.



Ma l'intero cast sarà rinnovato, e ne Le Terrificanti Avventure di Sabrina saremo trasportati in un mondo di magia pieno di avventure a metà tra il mondo magico e quello terreno. Vedremo cosa avrà pensato di creare lo showrunner Roberto Aguirre-Sacasa in questi dieci primi episodi della serie, che sarà un originale Netflix e che uscirà il 26 ottobre prossimo.



Nel cast de Le Terrificanti Avventure di Sabrina troveremo anche Ross Lynch, Lucy Davis, Miranda Otto, Jaz Sinclair, Tati Gabrielle, Chance Perdomo, Michelle Gomez,Ricard Coyle e Bronson Pinchot.



Riguardo la sua apparizione nei panni della leading lady della serie la Shipka ha rivelato questo, in un'intervista di qualche tempo fa.