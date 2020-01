Ecco Le terrificanti avventure di Sabrina 3 in soli 60 secondi

Ancora una volta gli addetti al marketing e alle pubblicità di Netflix si sono superati e dopo il successo del precedente video di Sex Education in 60 secondi propongono un format analogo anche per la terza parte di Le terrificanti avventure di Sabrina: Pronti a partire?

Ecco che con questa mini-maratona d'eccezione Netflix ci accompagna in un viaggio lungo 8 episodi al fianco di Kiernan Brennan Shipka (Sabrina Spellman), Ross Lynch (Harvey Kinkle) e Gavin Leatherwood (Nicholas Scratch).

Tra colpi di magia e complicate prove per salvare i propri amici, Sabrina dovrà lottare contro ogni genere di mostro per mantenere in equilibrio il mondo dei mortali e degli Inferi, dei quali avrebbe dovuto ascendere al trono alla fine della seconda stagione.

Fortunatamente, tra le mille difficoltà la giovane strega non dovrà affrontare terrificanti spoiler e, "grazie al Signore Oscuro", neanche noi: il video è completamente spoiler-free e l'unico inconveniente del guardarlo è che non potremo fare a meno di prendere computer e popcorn e correre a vedere l'intera stagione.

A meno di una settimana dalla messa in onda tutti si chiedono: cosa succederà nella quarta stagione di Sabrina? A rispondere lo stesso Roberto Aguirre-Sacasa, ideatore della serie, che promette una continuazione all'insegna dell'orrore lovecraftiano.