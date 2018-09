Le Terrificanti Avventure di Sabrina: ecco la descrizione ufficiale dei personaggi!

Le Terrificanti Avventure di Sabrina è la nuova serie Netflix che uscirà sul servizio di streaming digitale il prossimo 26 ottobre. Vediamo come vengono descritti dettagliatamente i personaggi che vedremo in questa versione dark della storia già vista negli anni '90 nella sit-com interpretata da Melissa Joan Hart.

Oltre alla descrizione dei personaggi, Netflix ha anche rilasciato delle fotografie, che trovate in galleria, dove spiega esattamente cosa e chi vediamo nelle immagini! Date uno sguardo in calce alla news! "La sceneggiatura della serie porta la firma di Roberto Aguirre-Sacasa, lo showrunner di Riverdale, ma anche chief creative officer di Archie Comics. Aguirre-Sacasa, inoltre, ha lavorato alla serie in qualità di produttore esecutivo insieme ad altri collaboratori di Riverdale: Greg Berlanti, Sarah Schechter, il fondatore di Archie Comics Jon Goldwater e Lee Toland Krieger.

SABRINA SPELLMAN (Kiernan Shipka), metà umana e metà strega, è la giovane protagonista. Intelligente, compassionevole e coraggiosa studentessa del liceo Baxter High al punto di diventare quasi imprudente, Sabrina separa il mondo degli uomini dalle forze dell’oscurità che lo minacciano. Nella foto, Sabrina è con Lachlan Watson (nel ruolo di Susie Putnam), Jaz Sinclair (nel ruolo di Rosalind Walker) e Ross Lynch (nel ruolo di Harvey Kinkle).

HARVEY KINKLE (Ross Lynch) è il fidanzato di Sabrina. Principe azzurro di questa fiaba dark, Harvey è completamente ignaro delle forze oscure che cospirano per tenere lui e Sabrina separati.

HILDA SPELLMAN (Lucy Davis) è una delle due zie streghe di Sabrina. Tra le due è la più protettiva, la sua natura materna e il suo caldo senso dell’umorismo nascondono però una vena macabra e malvagia. È sia esperta nel perseguitare i nemici della sua famiglia, che nell’inventare nuove pozioni d’amore per gli studenti della Baxter High.

ZELDA SPELLMAN (Miranda Otto) è l’altra zia di Sabrina. Austera, orgogliosa, disciplinata e devota, Zelda crede che non ci sia onore più grande di servire il Dark Lord come membro della Chiesa della Notte.

MARY WARDWELL / MADAME SATANA (Michelle Gomez) è l’insegnante preferita di Sabrina, nonché sua mentore alla Baxter High. Quando viene posseduta dall’ancella del Diavolo, MADAME SATANA, Ms. Wardwell diventa una sensuale e astuta manipolatrice, che cerca costantemente di adescare Sabrina e costringerla a percorrere il Sentiero della Notte.

AMBROSE SPELLMAN (Chance Perdomo) è il cugino stregone inglese di Sabrina. Condannato agli arresti domiciliari dal Concilio delle Streghe, ad Ambrose è proibito lasciare la casa in cui vive con le donne Spellman. Spiritoso, malizioso e pan-sessuale, è uno dei complici di Sabrina, sempre pronto ad organizzare scherzi.

PADRE BLACKWOOD (Richard Coyle) è il Sommo Sacerdote della Chiesa della Notte, oltre ad essere preside dell’Academy of the Unseen Arts. Spietato e ambizioso, Blackwood nasconde un terrificante e oscuro piano, che lo metterà indirettamente in conflitto con Sabrina e gli altri membri della congrega.

LE AMICHE DI SABRINA: ROSALIND WALKER (Jaz Sinclair) e SUSIE PUTNAM (Lachlan Watson). Rosalind, la sfacciata, emancipata e schietta figlia del ministro Greendale è la migliore amica di scuola di Sabrina, così come Susie Putnam, tra le fondatrici del neonato club scolastico WICCA. Coraggiosa e ottimista nonostante sia vittima di bullismo a scuola, Susie vive in una fattoria nei sobborghi della città, costretta ad avere a che fare con una terrificante minaccia soprannaturale.

NICHOLAS SCRATCH (Gavin Leatherwood) è un giovane, affascinante stregone dell’Academy of the Unseen Arts, che stringe subito amicizia con la nuova studentessa Sabrina Spellman. Seguace del padre di Sabrina, Nicholas si avvicina a Sabrina, tra i due scoppiano subito le scintille.

LE STRANE SORELLE: AGATHA (Adeline Rudolph), PRUDENCE (Tati Gabrielle), DORCAS (Abigail Cowen). Le tre strane sorelle sono un trio di potenti, inquietanti streghe adolescenti dell’Academy of the Unseen Arts, che guardano Sabrina dall’alto in basso in quanto mezza mortale.

Sinossi ufficiale di Le terrificanti Avventure di Sabrina: "Interpretata da Kirnan Shipka, nel ruolo di Sabrina, la serie racconta le avventure della celebre strega amatissima in tutto il mondo, stavolta in una chiave dark, tendente all’horror. Nella stessa atmosfera di Rosemary’s Baby e L’esorcista, questo adattamento racconta la storia di Sabrina, che tenta di riconciliare la sua doppia natura metà umana, metà strega, mentre cerca di combattere le forze maligne che minacciano lei, la sua famiglia e il mondo degli umani."