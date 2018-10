Le Terrificanti Avventure di Sabrina: il full trailer della serie è online!

Finalmente Netflix ha rilasciato il full trailer de Le Terriicanti Avventure di Sabrina, la serie spinoff di Riverdale prodotta da Roberto Aguirre-Sacasa Date un'occhiata al player!

Qualcosa di veramente malvagio sta arrivando! A partire dal prossimo 26 ottobre potremo vedere tutta la prima stagione de Le Terrificanti Avventure di Sabrina e ora godiamoci il full trailer di questa nuova serie che parlerà di demoni, streghe, magia e chi più ne ha più ne metta.

Basato sulla serie di fumetti dello showrunner Roberto Aguirre-Sacasa, il dramma di un'ora ripropone la storia di Sabrina Vita Da Strega (la sit-com degli anni '90 che vedeva protagonista una spensierata Melissa Johan Hart), rivisitata in chiave dark-horror. La nostra eroina, come ci mostra il trailer, dovrà vedersela con ogni genere di "impicci": dai bulli della scuola al Diavolo in carne e ossa! Inizialmente concepita come una serie per The CW - è prodotta dal Team Riverdale, dopo tutto - Le Terrificanti Avventure di Sabrina è già stata rinnovata per una seconda stagione.

Nel cast: Kiernan Shipka (Mad Men) nei panni di Sabrina, Ross Lynch (Austin & Ally) nei panni del suo fidanzato Harvey, Miranda Otto (Homeland) nei panni della zia Zelda, Lucy Davis (Better Things) nei panni della zia amante del divertimento Hilda, Chance Perdomo nei panni del cugino pansessuale Ambrose, Jaz Sinclair (The Vampire Diaries) nei panni della migliore amica di Sabrina, Rosalind, Tati Gabrielle (The 100) come la sua nemesi Prudence, Michelle Gomez (Doctor Who) come la sua insegnante posseduta dal demonio Mary Wardell, e Richard Coyle (Covert Affairs) nel ruolo del suo sinistro preside, Padre Blackwood.

Allora, diteci: che ve ne pare?