Le Terrificanti Avventure di Sabrina: Kiernan Shipka loda lo speciale natalizio

Circa un mese, dopo la distribuzione su Netflix della prima stagione dello show, è stato annunciato l’arrivo di una puntata speciale, girata appositamente per le vacanze natalizie. A proposito di questo episodio, ultimo capitolo prima dell’arrivo imminente della seconda stagione, l’attrice Kiernan Shipka parla di un atipico appuntamento natalizio.

Lo stile di casa Spellman non è mai stato così adatto all’osservanza delle pratiche vissute nel mondo degli umani e il periodo natalizio non verrà vissuto diversamente rispetto ad altre festività. Questa nuova avventura che vede protagonista la giovane strega Sabrina Spellman (Kiernan Shipka) sarà ambientata poche settimane dopo gli ultimi avvenimenti della prima stagione, per cui è certamente non adatta a quanti vogliano partire proprio da qui per cominciare a seguire le avventure di Sabrina. Le tradizioni del mondo delle streghe non potevano dunque che essere originali, specie se comparate a quelle cui siamo abituati durante questo particolare periodo dell’anno:

“Lo speciale natalizio è davvero meraviglioso” commenta la giovane interprete di Sabrina “È un episodio sentimentale ed è stupendo per le festività. Ovviamente lo show non sarebbe il nostro show senza un po’ di frenesia e di demoni, nel vero senso della parola. Ci sarà azione, divertimento, ma allo stesso tempo c’è parecchio cuore e parecchia anima dentro. Un mucchio di rapporti si svilupperanno in modo magnifico. Penso che riesca a fondere il mondo magico e quello mortale in modo davvero amabile. Si tratta realmente di un episodio molto, ma molto speciale. Mi è realmente piaciuto”.

Sarà interessante, dunque, scoprire in modo particolare come verrà elaborato il rapporto tra Harvey e Sabrina in considerazione delle ultime vicende che hanno portato i due a separarsi dopo che la giovane strega ha firmato il famoso Libro della Bestia.

A Greendale le festività possono essere terrificanti. Sedute spiritiche, Babbi Natale cattivi, sortilegi e soprattutto Sabrina. Anche la Chiesa della Notte, come tutte le congreghe, celebra il solstizio d'inverno, la notte più lunga dell'anno, quando le famiglie si riuniscono attorno al fuoco di Yule per cantare canzoni pagane e raccontare storie di fantasmi. Nel nuovo episodio di Le Terrificanti Avventure di Sabrina, però, scopriremo che le vacanze sono anche un momento per ospiti e visitatori, sia che siano essi benvenuti o meno. E chissà cosa potrebbe scendere giù dal caminetto.

Il capitolo undici, intitolato Un racconto di mezzo inverno, arriverà su Netflix il 14 dicembre. Troverete il trailer italiano dello speciale natalizio cliccando su questo indirizzo. Netflix, inoltre, ha anche annunciato a inizio mese che la seconda stagione della serie Le Terrificanti Avventure di Sabrina arriverà sul servizio streaming a partire dal 5 aprile 2019.