Le Terrificanti Avventure di Sabrina omaggia l'Esorcista!

La nuova serie Archie Comics intitolata Le Terrificanti Avventure di Sabrina riprenderà in chiave horror la più conosciuta sit-com degli anni '90 interpretata da Melissa Johan Hart, Sabrina Vita da Strega.

Adesso, tra le tante notizie che stanno uscendo al riguardo, Roberto Aguirre-Sacasa, lo showrunner e creatore dello show, ha - nel corso di un'intervista con Entertainment Weekly - rivelato che Le Terrificanti Avventure di Sabrina tributerà omaggio al famoso film horror L'Esorcista:

"Adoro l'Esorcista, è uno dei miei film preferiti. Lo omaggeremo nella serie, faremo un'episodio che sarà tipo l'Esorcista."

Le Terrificanti Avventure di Sabrina vedrà un cast formato da Kiernan Shipka, Ross Lynch, Miranda Otto, Lucy Hale, Chance Perdomo, Jaz Sinclair, Michelle Gomez, Richard Coyle, Bronson Pinchot e Tati Gabrielle.

La serie immagina dal principio e in modo diverso la storia di Sabrina Vita da Strega in chiave horror. La serie avrà, come precedentemente annunciato sia dallo showrunner che dai protagonisti, un tono simile a quello di Rosemary's Baby.