Le Terrificanti Avventure di Sabrina: online il poster della seconda stagione

Netflix ha diffuso, tramite il proprio profilo Instagram, il primissimo poster ufficiale della seconda stagione de Le Terrificanti Avventure di Sabrina, che ci mostra i protagonisti principali della serie con Kiernan Shipka. Lo trovate, comodamente, dopo il salto.

La trama di questa seconda parte, già annunciata in precedenza, recita quanto segue:

"Nella nuova stagione, verrà esplorato il lato più oscuro della giovane Sabrina, sempre più curiosa di indagare a fondo le proprie radici, rimanendo al contempo a mantenere le sue amicizie nel mondo dei mortali. Districandosi in un triangolo amoroso tra il sexy stregone Nicholas Scratch e il suo primo amore “terreno” Harvey Kinkle, Sabrina si ritrova spesso alle prese con i guai che il Signore Oscuro, Madame Satan e Padre Blackwood combinano nella famiglia Spellman, oltre che nella città di Greendale. La situazione non è per niente facile… soprattutto se c’è di mezzo lo zampino del diavolo."

La sceneggiatura è stata scritta da Roberto Aguirre-Sacasa, showrunner di Riverdale, nonché chief creative officer di Archie Comics. Aguirre-Sacasa ha inoltre lavorato alla serie in veste di produttore esecutivo insieme ad altri collaboratori storici di Riverdale: Greg Berlanti, Sarah Schechter, il fondatore di Archie Comics Jon Goldwater e Lee Toland Krieger.

La nuova stagione de Le Terrificanti Avventure di Sabrina sarà disponibile su Netflix a partire dal 5 aprile.