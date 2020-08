Lea Michele, la star di Glee è diventata mamma: è nato Ever Leo

È nato il primo figlio di Lea Michele e Zandy Reich. La notizia arriva da People ed è stata confermata anche dall'Hollywood Reporter e E! News: è un maschio.

"Sono tutti felici e in salute, e sono estremamente grati. Finora il bambino si è comportato bene" ha spiegato un amico della coppia, che aveva annunciato la gravidanza lo scorso aprile. Secondo quanto riportato, i due hanno chiamato il loro primogenito Ever Leo.

Insieme dal 2017 e sposati dal 2019, l'ex star di Glee e l'imprenditore hanno dichiarato di aver "sempre voluto essere genitori". L'ultima foto della Michele con il pancione risale al 19 agosto, un giorno prima del parto, ed è arrivata dopo la pausa social che si era presa in seguito alla tragica morte di Naya Rivera.

Lo scorso giugno, in pieno movimento Black Lives Matt, l'attrice è stata accusata di razzismo da parte di una ex collega di Glee che ne aveva denunciato il comportamento sul set della celebre serie TV. Dopo aver ammesso di essersi "chiaramente comportata in un modo che ha offesero le altre persone", l'attrice ha chiesto scusa per il "dolore che ha arrecato".



A proposito di Glee, a inizio mese l'interprete di Tina Jenna Ushokowitz ha annunciato il suo fidanzamento.