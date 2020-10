Lea Vergine, la critica d'arte si è spenta 24 ore dopo suo marito Enzo Mari

Solo ad un giorno di distanza dalla morte del designer Enzo Mari si è spenta per Covid anche la sua compagna di una vita Lea Vergine, la critica d'arte e femminista che ha segnato un'epoca.

I due avevano creato scandalo con la propria relazione. Quando si sono incontrati negli anni '60 infatti entrambi erano sposati e, hanno comunque deciso di convivere a Napoli. Per tale ragione sono stati accusati anche di concubinaggio. Si sono poi spostati verso la fine degli anni '70 a Milano, dove sono anche convolati a nozze. La loro unione è durata più di 50 anni.

Lea Vergine all'anagrafe Lea Buoncristiano, era una donna emancipata e visionaria che ha saputo comprendere precocemente quanto fosse necessaria una riforma che desse maggiore importanza alla fisicità dell'arte contemporanea e soprattutto che sapesse destinare le donne al ruolo che meritavano.

"L'arte non è necessaria”, aveva detto nel corso di una lunga intervista ad Artribune. "È il superfluo. E quello che ci serve per essere un po' più felici o un po' meno infelici è il superfluo. Non può utilizzarla, l’arte, nella vita. Arte e vita sì, nel senso che ti ci dedichi a quella cosa, ma non è che l'arte ti possa aiutare. Costituisce un rifugio, una difesa. In questo senso è come una benzodiazepina".