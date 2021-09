League of Legends: Arcane, Netflix annuncia il cast: Hailee Steinfeld doppierà Vi

Dopo il filmato di League of Legends: Arcane dedicato a Jinx arrivato lo scorso giugno durante la Geeked Week, Netflix è tornata ad anticipare l'attesa serie animata ambientata nel mondo del celebre MOBA targato Riot Games svelando il cast vocale attraverso dei character poster dedicati ai protagonisti.

A doppiare i personaggi principali in originale troveremo Hailee Steinfeld come Vi, Ella Purnell come Jinx, Kevin Alejandro come Jayce, Jason Spisak come Silco, Katie Leung come Caitlyn, Toks Olagundoye come Mel, J.B. Blanc come Vander e Harry Lloyd come Viktor.

Molti dettagli della trama sono ancora sconosciuti, ma ne sapremo sicuramente di il 25 settembre grazie all'arrivo del primo trailer ufficiale. Stando alle anticipazioni, Arcane sarà ambientata nella regione utopicadi Piltover e nelle oppresse vallate di Zaun e racconterà le origini di due iconici campioni del gioco e la lotta al potere che li dividerà.

L'uscita su Netflix è attualmente fissata a un generico autunno 2021, dunque nei prossimi giorni potrebbe essere rivelata anche la data prevista per il debutto.

A proposito della Steinfeld, vi ricordiamo che l'attrice è apparsa di recente nel trailer ufficiale di Hawkeye, nuova serie Marvel incentrata su Occhio di Falco che firmerà il suo esordio nei panni di Kate Bishop. Lo show è in arrivo su Disney+ a novembre.