I leak affliggono anche Sanremo 2023: cos'è successo con la canzone di Giorgia

Sanremo e tecnologia/Web non sembrano propriamente andare d'accordo. Infatti, a circa un mese dall'inizio dell'edizione 2023 della popolare kermesse canora si sta discutendo in merito a un leak.

Ciò che sta facendo discutere a metà gennaio 2023 è il fatto che il testo del brano di Giorgia in gara sarebbe trapelato online. Le parole di "Parole dette male" (perdonate il gioco di parole), questo il nome della canzone con cui la nota cantautrice e produttrice discografica italiana si esibirà a Sanremo 2023, sarebbero infatti state pubblicate sul Web.

Al centro del "giallo" ci sarebbe il portale di un negozio di musica, che avrebbe, forse per errore, pubblicato in anticipo il testo, lasciandolo "in pasto" al Web per qualche ora. In parole povere, si fa riferimento a un leak, ovvero a una "fuga di notizie" (o, se volete, a uno spoiler). Il motivo per cui la questione sta facendo discutere è che gli utenti si stanno interrogando in merito al regolamento di Sanremo.

Ci saranno ripercussioni per Giorgia? Al momento sembra che la cantante possa stare tranquilla in merito alla sua partecipazione al Festival: il tutto sembrerebbe legato al semplice annuncio dell'album "Blu", che conterrà anche "Parole dette male", ma la "fuga di notizie" sarebbe stata involontaria e relativa a terze parti. Inoltre, alcuni utenti hanno già fatto notare, ad esempio, quanto accaduto in passato a Fedez. Insomma, non dovrebbero esserci sviluppi di altro tipo, salvo ulteriori comunicazioni, ma quel che emerge è che il rapporto tra Sanremo e tecnologia/Web non sembra essere dei più idilliaci.