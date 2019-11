Un leak di Crisi sulle Terre Infinite direttamente da Stephen Amell

Dopo aver visto il logo ufficiale di Crisi sulle Terre Infinite, l'atteso mega-crossover che coinvolger l'intero Arrowverse tra dicembre e gennaio, Stephen Amell in persona ha diffuso in rete il "leak" della sequenza introduttiva.

Come potete vedere in calce alla notizia, l'interprete di Oliver Queen ha pubblicato sul proprio profilo Twitter un primo sguardo alla breve sigla iniziale di Crisi sulle Terre Infinite che si conclude con il logo svelato nei giorni scorsi. Nel filmato possiamo intravedere anche il The Monitor di LaMonica Garrett, con quest'ultimo che durante l'evento vestirà anche i panni del villain Anti-Monitor.

La prima parte del crossover andrà in onda l'8 dicembre (tra un mese esatto) con il finale di stagione di Supergirl, mentre il 9 e il 10 dicembre l'appuntamento si sposterà rispettivamente sugli episodi di Batwoman e The Flash. Dopo una pausa lunga poco più di un mese, sarà finalmente il momento del finalissimo di Crisi sulle Terre Infinite diviso il 14 gennaio tra Arrow e Legends of Tomorrow.

Restando in casa The CW, le prossime stagioni dell'Arrowverse vedranno diversi cambiamenti: oltre all'arrivo di Batwoman e l'imminente fine di Arrow, il network ha infatti già avviato lo sviluppo degli spin-off Green Arrow and the Canaries e Superman & Lois.