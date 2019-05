Altro leak per Game of Thrones 8: online un video del quarto episodio

E' uscito l'ennesimo leak della stagione finale di Game of Thrones. Secondo quanto riportato da Variety, infatti, è emerso in rete un video di 30 secondi estratto dal quarto episodio e contenente pesanti spoiler.

Il filmato, rimosso immediatamente da YouTube, a quanto pare ha rivelato la morte di un personaggio piuttosto importante. inoltre secondo il report sono stati diffusi in rete ulteriori leak dell'episodio che avrebbero mostrato anche un'altra morte rilevante.

Questi video firmano il quarto leak su quattro per l'ottava stagione di Game of Thrones: la premiere era stata diffusa quattro ore in anticipo dalla DirectTV, mentre il secondo episodio è stato pubblicato prima del tempo dall'Amazon Prime Video tedesco. Il terzo episodio - uno dei più attesi e discussi della serie - se l'è invece "cavata" con alcune immagini apparse in rete prima della messa in onda.

Lo scorso episodio dello show, intitolato "The Long Night", ha infranto il record di ascolti della storia della televisione con 17,8 milioni di spettatori. Con 82 minuti di durata l'episodio ha finalmente mostrato l'attesissimo scontro tra i vivi e i morti che i fan della serie bramano fin dal 2011. Per saperne di più vi rimandiamo la nostra recensione dell'episodio 8x03 di Game of Thrones.

Il quarto episodio dell'ottava stagione andrà in onda questa notte alle ore 03.00 su Sky Atlantic.