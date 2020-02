Un leak su Superman & Lois svela quali personaggi appariranno nel primo episodio

Un leak sulla sceneggiatura dell'episodio pilota di Superman & Lois, la nuova serie TV del network The CW, sembra aver svelato la presenza di due personaggi dell'universo DC che appariranno nella prima puntata insieme ai due protagonisti.

Dopo il finale di Crisi sulle Terre Infinite, il grande evento crossover che ha rivoluzionato l'intera struttura narrativa dell'Arrowverse, non sono mancate (e non mancheranno) le novità all'interno dell'universo televisivo del network statunitense.

Tra le più importanti ci sarà la presenza regolare di Clark Kent e Lois Lane, grazie alla nuova serie dedicata esclusivamente ai loro personaggi, e il leak in questione, reso pubblico dal portale Primetimer, rivelerebbe anche la il debutto dei figli della celebre coppia: Jonathan Kent e Jordan Kent, entrambi all'oscuro della vera identità del proprio padre.

La notizia del casting di Superman & Lois dello scorso novembre aveva rivelato l'intenzione della produzione di inserire nello show due giovani attori, per interpretare due personaggi dai nomi in codice Matthew ed Ethan. Adesso, dopo le novità apprese dal leak, sembra non ci sarà spazio, almeno per adesso, per Damian Wayne, che i fan speravano potesse comparire nello show.

Cosa ne pensate della presenza di questi due personaggi? Vi ricordiamo infine che gli attori che interpreteranno Clark e Lois sono Tyler Hoechlin ed Elizabeth Tulloch.