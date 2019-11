Un leak svela chi sarà il villain di Moon Knight, serie di Disney+

Un rumor aveva già indicato il nome di uno dei possibili avversari di Moon Knight, ma una nuova indiscrezione rivela un nuovo personaggio che affronterà Marc Spector, protagonista della serie che andrà in onda su Disney+, servizio streaming di proprietà della Casa di Topolino.

A dare la notizia è l'insider Daniel RPK, che in un post sulla sua pagina di Patreon afferma che il protagonista dello show dovrà affrontare Bushman. I lettori dei fumetti ideati da Doug Moench e Don Perlin avranno già familiarità con questo nome, invece agli altri possiamo dire che si tratta di un terrorista responsabile della morte di Marc Spector, agente della CIA ucciso in missione e che verrà poi resuscitato da Khonshu. I due continueranno a lottare per molti anni, rendendo il loro rapporto un elemento centrale della serie.

Questo leak sembra molto più probabile del precedente, che aveva indicato come avversario principale di Moon Knight Stained Glass Scarlett, personaggio secondario dei comics che difficilmente sarebbe stata "promossa" a nemesi di Marc Spector.

Inoltre, nelle scorse settimane, abbiamo scoperto che Jeremy Slater sarà lo showrunner di Moon Knight, l'autore è il responsabile di un'altro ottimo adattamento: stiamo parlando di Umbrella Academy, show che ha riscosso un discreto successo su Netflix. Non sappiamo ancora la data di uscita della serie, ancora ferma in fase di pre-produzione, ma che ha già tutte le carte in regola per diventare una hit di Disney+.