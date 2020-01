Un leak svela il probabile avversario dei protagonisti di Falcon and The Winter Soldier

Continuano le indiscrezioni sulla trama della prossima serie TV di punta di Disney+: dopo aver visto una foto di un personaggio di Falcon and The Winter Soldier, vi segnaliamo questo leak non confermato riguardo l'avversario dei protagonisti.

Nel tweet che trovate in calce alla notizia possiamo leggere il commento di una fonte anonima, che rivela di aver conosciuto l'identità del prossimo villain della serie. Il messaggio, piuttosto criptico, afferma che "Atlanta Filming" aveva provato una sorpresa simile quando gli avevano detto che Crossbones sarebbe apparso nel film "Civil War", invece per quanto riguarda il personaggio che vedremo negli episodi di Falcon and The Winter Soldier, ha affermato di aver anche dovuto cercare su Google chi fosse e di essere rimasto lo stesso stupito.

In un altro tweet, ormai cancellato ma che potete leggere in calce alla notizia, lo stesso account rivela come l'avversario dei due protagonisti sia stato pescato da uno dei primi film del MCU, che sorprenderà tutti. I fan hanno subito iniziato a chiedersi chi potrebbe essere questo vecchio villain, ma ricordiamo che per adesso sono solo informazioni non confermate, da prendere quindi con le dovute precauzioni.

Non conosciamo ancora la data di uscita della serie, inoltre nei giorni scorsi vi avevamo segnalato un possibile ritardo nelle riprese di Falcon and The Winter Soldier.