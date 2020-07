Legacies 2: Klaus Mikaelson non comparirà mai nella serie, ecco perché

Come avete potuto leggere nella nostra recensione di The Legacies, lo spin-off di Vampire Diaries e The Originals ha convito i fan delle serie prodotto da The CW, che vorrebbero vedere anche il ritorno di alcuni dei personaggi più importanti.

Nelle due stagioni abbiamo ritrovato Matt Donovan, Jeremy Gilbert e Freya Mikaelson, ma gli appassionati hanno chiesto a gran voce il ritorno di Klaus Mikaelson, personaggio interpretato da Joseph Morgan e padre della protagonista Hope Mikaelson. Parlando con i giornalisti di TV Guide Joseph però ha voluto negare ogni suo coinvolgimento in Legacies: "No mai, non lo vedrete mai. Potete sperare quanto volete, sai perché? Ho a casa il box set completo di The Originals ed è bellissimo perché in cinque DVD viene raccontata la storia dall'inizio alla fine di questo tizio, Klaus Mikaelson, anche se in verità è iniziata nella seconda stagione di Vampire Diaries. Quindi non me la sentirei di tornare come fantasma o altro, per quanto mi riguarda la storia è completa così come è".

L'attore ha poi confermato che anche la showrunner Julie Plec è d'accordo con lui, sembra quindi certo che i fan non potranno rivedere il personaggio di Joseph Morgan, nel frattempo si continua a discutere del ruolo di Kai in Legacies, che secondo diversi appassionati non è stato utilizzato al meglio.