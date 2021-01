Legacies 3: Il produttore esecutivo parla dei problemi causati dalla pandemia di COVID-19

Abbiamo visto le prime immagini della premiere di Legacies 3, inoltre il produttore esecutivo Brett Matthew ha discusso dell'impatto che la pandemia di Coronavirus ha avuto sui lavori dello show di The CW.

Come sapete, la pandemia di Coronavirus ha avuto un forte impatto anche sull'industria cinematografica di tutto il mondo, costringendo la chiusura dei set e lo stop ai lavori. Il produttore esecutivo Brett Matthews ha quindi discusso delle sfide causate dall'epidemia di COVID-19 con i giornalisti di ComicBook.com. Ecco cosa ha affermato: "Si da un certo punto di vista ha avuto un grande impatto. Penso di aver finito di scrivere in questo istante l'ultima frase dell'episodio 20, che quando abbiamo chiuso tutto pensavo fosse il finale di stagione. Quindi abbiamo deciso di fermarci per un anno perché non era sicuro continuare a lavorare, siamo riusciti ad avere un finale e a lasciare tutto in sospeso nella puntata 16".

Continua poi parlando della terza stagione: "Ma abbiamo deciso di concludere le storie iniziate nella seconda stagione, quindi nei primi momenti della terza troverete alcune vicende legate alla parte precedente. Gli eventi post Covid andranno in onda a partire dalla quinta puntata".

Non resta che aspettare per scoprire quali saranno le vicende inedite che i protagonisti dovranno affrontare, nel frattempo ecco la sinossi ufficiale della terza puntata di Legacies 3.