Legacies 3, Kaylee Bryant ha un grande rimpianto: 'Mi tormenterà per sempre!'

Nel nuovo episodio della terza stagione di Legacies, intitolato Salvatore: The Musical, c'è una citazione di The Vampire Diaries. È bastata però una piccola imprecisione a togliere il sorriso a Kaylee Bryant, tra i protagonisti dell'episodio, che ha ammesso a Entertainment Weekly di avere un rimpianto che probabilmente non riuscirà mai a superare.

Nell'episodio, i ragazzi della Salvatore School mettono in scena un musical che ripercorre la storia della scuola. Josie Saltzman, il personaggio di Kaylee Bryant, interpreta Elena Gilbert, il ruolo che in The Vampire Diaries era di Nina Dobrev.

Kaylee Bryant ha raccontato di essere la più esperta della serie madre sul set, e di aver spesso spiegato ai colleghi di Legacies retroscena e dato altre informazioni utili. Qualcosa, però, è sfuggito anche a lei, e quando se n'è accorta era troppo tardi.

"Nel numero di apertura indossavo la collana di Elena, e mi sarei presa a calci perché in quel momento lei non avrebbe dovuto indossarla. Questa cosa mi farà impazzire per il resto della mia vita: vedi Elena e semplicemente associ quella collana a lei, ma è Stefan quello che gliela dà. Nel musical quando Elena incontra Stefan ce l'ha già e io ho pensato: Nooo!"

Chissà se Kaylee Bryant riuscirà mai a perdonarsi per questa disattenzione, anche se probabilmente le responsabilità non sono soltanto sue. Per altri approfondimenti sulla serie spin-off, intanto, rimandiamo ai problemi causati dalla pandemia alla terza stagione dello show.