Legacies 3, i protagonisti tornano nelle immagini della premiere: i dettagli sulla trama

In vista dell'imminente ritorno di Legacies, serie spin-off di The Originals e The Vampire Diaries in onda su The CW dal prossimo 21 gennaio, il network ha pubblicato la sinossi ufficiale della premiere, dal titolo 'We're Not Worthy', e una valanga di immagini dedicate ai protagonisti.

Questa la trama dell'episodio: "CHE I GIOCHI ABBIANO INIZIO - Per gestire alcune delle urgenze della scuola, Alaric (Matthew Davis) manda gli studenti fuori dal campus per la loro prima gita sul campo. Ma quando un mostro medievale si presenta con una sfida, gli studenti devono cercare di indovinare quale di loro potrebbe essere un degno avversario." Potete trovare le foto in calce all'articolo.

La puntata è diretta da Jeffrey Hunt e scritto da Penny Cox e Cynthia Adarkwa. Nel cast troviamo anche Danielle Rose Russell, Aria Shahghasemi, Kaylee Bryant, Jenny Boyd, Quincy Fouse, Peyton Alex Smith, Chris Lee e Ben Levin.

Conclusasi in anticipo per via della pandemia, che ha causato un'interruzione improvvisa della produzione nel bel mezzo della lavorazione degli episodi, la seconda stagione di Legacies aveva lasciato Hope in uno stato di sonno perduto. Non a caso, nel trailer di Legacies 3 abbiamo visto Alec riunirsi con gli altri protagonisti per provare ad aiutarla. Nel frattempo, Rafael Waith sembra aver trovato un modo per salvare suo fratello adottivo Landon.

Per altri approfondimenti, qui potete trovare la nostra recensione di Legacies 2.