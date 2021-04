Legacies 3 e quel riferimento a The Vampire Diaries nell'ultimo episodio

Sono passati ormai diversi anni dall'ultimo episodio di The Vampire Diaries, ma serie e personaggi non vengono dimenticati nel suo secondo spin-off, Legacies.

La scorsa notte in America è andato in onda un nuovo episodio di Legacies, il 3x09 Do All Malivore Mosters Provide This Level Of Emotional Insight?, che ha portato con sé anche una gradita strizzata d'occhio alla serie da cui è nato tutto: The Vampire Diaries.

Nella puntata scopriamo infatti l'identità degli amici di Alaric (Matthew Davis) che stanno ospitando Josie (Kaylee Bryant) mentre la ragazza frequenta il liceo di Mystic Falls, ovvero Damon e Elena.

I due vengono menzionati quando Alaric e Josie si trovano a passare davanti Casa Gilbert-Salvatore (che Alaric sembra davvero sorpreso di trovare intatta e in tutta la sua gloria), e la ragazza cerca anche di persuadere il padre a rimanere con loro a cena spiegando che "Zia Elena tornerà presto dal suo turno in ospedale, e pianifica di preparare una cenetta basata su una vecchia ricetta di famiglia dei Salvatore".

Quando poi Josie racconta ad Alaric di ciò che sta accadendo con Finch (Courtney Bandeko), il padre le risponde avvertendola "Sai, l'ultima persona da cui dovresti ricevere consigli amorosi è Damon Salvatore".

Insomma, non ci saranno state apparizioni fisiche di Nina Dobrev e Ian Somerhalder, ma almeno i fan di lunga data del franchise ha avuto una piccola soddisfazione nel sentir nominare due dei personaggi più amati, e chi lo sa se prima o poi non accadrà di vederli nuovamente sullo schermo (magari per un revival di The Vampire Diaries?).